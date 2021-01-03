Об этом сообщает Саудовское агентство печати со ссылкой на Министерство внутренних дел Саудовской Аравии.

Так, ограничения снимут в 11:00 по местному времени (10:00 по киевскому).

“Пассажиры без гражданства Саудовской Аравии могут въехать в страну только в том случае, если они провели не менее двух недель в любом государстве, где не был выявлен “британский штамм” коронавируса. При этом им необходимо сделать ПЦР-тест на COVID-19″, – говорится в сообщении.

Те, кто побывал в странах, где распространяется новый штамм COVID-19, обязаны будут провести от трех до 14 дней на карантине, а также сделать два ПЦР-теста – при въезде в страну и по завершении изоляции.

Саудовская Аравия закрыла сухопутные границы и остановила авиасообщение 21 декабря из-за риска распространения нового штамма COVID-19, ранее обнаруженного в Великобритании.