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Саудовская Аравия хочет вытеснить Россию с нефтяного рынка Европы, – Reuters

Саудовская Аравия хочет продавать нефть в Европу и вытеснить Россию из этого рынка.

Понедельник, 16 марта 2020, 14:21

Об этом сообщается в материале британского агентства Reuters.

Уточняется, что в данный момент представители Саудовской Аравии ведут активные переговоры с покупателями российской нефти в Европе. Саудовскую нефть предлагают им по более низким ценам.

Таким образом Саудовская Аравия отреагировала на выход России из процесса переговоров Организации стран-экспортертов нефти. На данных переговорах планировалось договориться уменьшить объемы добычи нефти в ответ на падение спроса по причине пандемии китайского коронавируса.

“Они стучат во все двери: берите за дешево и много. Они говорят со всеми покупателями Urals (марка нефти, которую экспортирует Россия – Ред.)”, – рассказал журналистам представитель нефтяной компании.

При этом Саудовская Аравия также объявила рекордное снижение официальных цен на нефть.

В то же время, спрос на саудовская нефть остается высоким и саудовские компании отказывают некоторые клиентам в заявках на покупку своей нефти.

Теги: NAFTA, , война, нефть, Россия, Саудовская Аравия

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