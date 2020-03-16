Саудовская Аравия хочет вытеснить Россию с нефтяного рынка Европы, – Reuters

Об этом сообщается в материале британского агентства Reuters.
Уточняется, что в данный момент представители Саудовской Аравии ведут активные переговоры с покупателями российской нефти в Европе. Саудовскую нефть предлагают им по более низким ценам.
Таким образом Саудовская Аравия отреагировала на выход России из процесса переговоров Организации стран-экспортертов нефти. На данных переговорах планировалось договориться уменьшить объемы добычи нефти в ответ на падение спроса по причине пандемии китайского коронавируса.
“Они стучат во все двери: берите за дешево и много. Они говорят со всеми покупателями Urals (марка нефти, которую экспортирует Россия – Ред.)”, – рассказал журналистам представитель нефтяной компании.
При этом Саудовская Аравия также объявила рекордное снижение официальных цен на нефть.
В то же время, спрос на саудовская нефть остается высоким и саудовские компании отказывают некоторые клиентам в заявках на покупку своей нефти.
- Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть упали на 31 % – это худший показатель с 1991 года.
- Вслед за падением цен на нефть падают европейские фондовые индексы.
- В Международном энергетическом агентстве считают, что из-за коронавируса упадет и спрос на нефть.