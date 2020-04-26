Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Саудовская Аравия ослабляет комендантский час введенный из-за коронавируса во всей стране, кроме Мекки, где продолжает действовать 24-часовой запрет на передвижение.

Государственное информационное агентство SPA сообщило, что комендантский час сохранится в городе Мекке и в районах, которые ранее находились в изоляции. За пределами этих исключительных зон комендантский час будет отменен с 9 до 17 часов, начиная с воскресенья до 13 мая.

Королевский приказ также позволил возобновить некоторые виды экономической и коммерческой деятельности, включая оптовую и розничную торговлю со среды до 13 мая.

Места, где невозможно соблюдать физическое дистанцирование, такие как салоны и кинотеатры, останутся закрытыми. Общественные собрания более пяти человек также запрещены.

Напомним, Мекка является священным для мусульман городом, где, как считается, родился пророк Мухаммед и зародился ислам. Мекка является местом ежегодного паломничества последователей ислама. Кроме того, в пятницу начался мусульманский постный месяц Рамадан.