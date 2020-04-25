Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Верховный суд постановил, что вместо порки плетьми человека могут посадить или оштрафовать.

В суде также отметили, что такой шаг — часть реформ, проведенных королем и его сыном, наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

Последний раз в заголовках медиа о таком виде наказания вспоминали в Саудовской Аравии в 2015 году. Тогда местного блогера Райфа Бадави публично наказали за оскорбление ислама. Он получил тысячу ударов плетью и едва не умер. Это вызвало возмущение во многих странах мира и ухудшило международный имидж Саудовской Аравии.