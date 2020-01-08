Саудовская Аравия приостановила движение танкеров с нефтью через Ормузский пролив, который отделяет Персидский залив от Индийского океана.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Решение о приостановлении транзита танкеров с нефтью принял один из крупнейших операторов танкеров компания Bahri, принадлежащая аравийскому правительству. Такое решение было принято на фоне ракетных ударов Ирана по военным объектам Соединенных Штатов в Ираке.

“Рекомендуется воздержаться от транзита через пролив Ормуз до 16:00 8 января по саудовским время”, – говорится в сообщении Bahri, с текстом которого ознакомилось издание.

Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз со стороны Ирана заблокировать Ормузский пролив подскочила до 130 тыс. долларов.

Всего через Ормузский пролив, представляющий собой узкий судоходный путь из Персидского залива в Индийский океан, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

Напомним, что военные Ирана в ночь на 8 января на протяжении 30 минут обстреливали американские военные базы в Ираке, запустив порядка 22 снарядов.

В Пентагоне ранее заявили, что причастны к ракетным ударам по аэропорту Багдада (Ирак) и его окрестностям, в результате которых, по приказу президента Дональда Трампа, был убит командир иранского спецназа “Кудс” генерал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал “суровую месть” тем, кто убил Касема Сулеймани.