Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
О возобновлении работы религиозных учреждений объявили в одной из крупнейших мечетей страны Аль-Раджхи, которая находится в Эр-Рияде.
Согласно правилам, верующие должны использовать в мечетях маски и иметь при себе личные молитвенные коврики.
Также власти призвали граждан избегать в молитвенных учреждениях рукопожатий и соблюдать дистанцию не менее 2 метров друг от друга.
Отметим, в Саудовской Аравии насчитывается 83384 случая заражения коронавирусом, из них – 480 смертей.
- Напомним, Саудовская Аравия ослабляет комендантский час введенный из-за коронавируса во всей стране, кроме Мекки, где продолжает действовать 24-часовой запрет на передвижение.