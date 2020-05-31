В воскресенье Саудовская Аравия открыла мечети впервые за более чем два месяца, после ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

О возобновлении работы религиозных учреждений объявили в одной из крупнейших мечетей страны Аль-Раджхи, которая находится в Эр-Рияде.

Согласно правилам, верующие должны использовать в мечетях маски и иметь при себе личные молитвенные коврики.

Также власти призвали граждан избегать в молитвенных учреждениях рукопожатий и соблюдать дистанцию не менее 2 метров друг от друга.

Отметим, в Саудовской Аравии насчитывается 83384 случая заражения коронавирусом, из них – 480 смертей.