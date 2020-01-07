Подозреваемого в убийстве херсонца, который на Рождество сбежал из-под домашнего ареста, задержали в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Как сообщалось ранее, 6 января в Херсоне сбежал из-под домашнего ареста местный житель, подозреваемый в убийстве знакомого. Полиция объявила его в розыск.

Во вторник, 7 января, мужчину удалось задержать. Его обнаружили на вокзале в Днепропетровской области.

“Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями оперативники областного главка полиции выяснили местонахождение подозреваемого. Утром его задержали на автовокзале в г. Никополь Днепропетровской области. Завтра в суде будет рассматриваться вопрос об изменении меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей”, — говорится в сообщении.