Об этом сообщает иранская служба “Радио свобода”.
Иран уже направил соответствующий меморандум украинскому МИДу.
Согласно документу, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала “человеческая ошибка”, отказавшись от права подачи судебных исков.
“В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа”, – говорится в сообщении.
Также в меморандуме указан, что Иран может разрешить доступ международным экспертам к черным ящикам только в том случаи, если они страна сама не сможет этого сделать.
Документ не указывает, кто является ответственной стороной за выплату компенсации, и не имеет четких положений для определения обязательств Ирана и сроков их выполнения, а также какой-либо арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания.
Украина на такой меморандум еще не отреагировала. Журналистам издания комментарий по этому поводу еще не предоставили.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.
- Иран назвал сбитие самолета МАУ “хорошей работой”.