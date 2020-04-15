Правительство Ирана предлагает Украине отказаться от судебных исков в деле о сбитии самолета МАУ в Тегеране в обмен на выплату компенсаций и анализ содержимого черных ящиков.

Об этом сообщает иранская служба “Радио свобода”.

Иран уже направил соответствующий меморандум украинскому МИДу.

Согласно документу, Киев и семьи жертв авиакатастрофы должны признать, что причиной катастрофы стала “человеческая ошибка”, отказавшись от права подачи судебных исков.

“В указанном документе также предусматривается, что Украина и семьи погибших не должны преследовать Иран в уголовном и судебном порядке в обмен на выплату компенсации Ираном и выдачу содержимого бортового видеорегистратора после их анализа”, – говорится в сообщении.

Также в меморандуме указан, что Иран может разрешить доступ международным экспертам к черным ящикам только в том случаи, если они страна сама не сможет этого сделать.

Документ не указывает, кто является ответственной стороной за выплату компенсации, и не имеет четких положений для определения обязательств Ирана и сроков их выполнения, а также какой-либо арбитражной процедуры, если государства не достигнут понимания.

Украина на такой меморандум еще не отреагировала. Журналистам издания комментарий по этому поводу еще не предоставили.