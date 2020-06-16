Полицейские нашли мужчину, из-за которого остановили движение поездов по красной ветке киевского метро. Его нашли с ранением живота в туннеле станции метро "Шулявская".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

“В полицию метрополитена в Киеве поступила информация о том, что на платформе станции метро “Берестейская” находится человек с ножом и угрожает нанести себе телесные повреждения, дальше он соскочил на пути и забежал в туннель”, — говорится в сообщении.

Работники метрополитена сразу приостановили движение вагонов, а полицейские в течение получаса разыскали мужчину.

На место происшествия вызвали работников скорой медицинской помощи. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства этого события, а также личность потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Киеве перекрыли красную ветку метро (Святошинско-Броварской линии в направлении станции “Лесная”) из-за сообщения, что на пути упал человек. Позже движение восстановили в обычном режиме.