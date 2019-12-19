Сборная Украины по футболу по итогам 2019 года занимает 24 место в рейтинге ФИФА.

Об этом сообщается на официальном сайте FIFA.

Уточняется, что позиции сборной Андрея Шевченко не изменились по сравнению с рейтингами, которые были опубликованы месяц назад.

При этом среди европейских команд Украина занимает 15-е место.

22-е место в рейтинге делят сборные Уэльса и США, а 25-е место занимает команда Венесуэллы.

На 26-й позиции расположилась сборная Австрии – соперники украинцев на будущем чемпионате Европы.

Возглавляет рейтинг ФИФА сборная Бельгии. На втором месте идет сборная Франции, а на третьем – сборная Бразилии.