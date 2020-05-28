Об этом в Facebook сообщил Иван Козленко, директор Национального центра.
По его словам, правоохранители проводят выемку документов.
На работе присутствуют работники центра.
Напомним, что сегодня Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: средства предприятия иссякли. Центру нечем платить зарплаты и покрывать свои расходы. Ведь бюджетными средствами покрывается 70 % заработного фонда центра.
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По словам Ивана Козленко, обыски не связаны с сегодняшним заявлением о финансовом состоянии Центра.
“Расследуют уголовное дело по акту ревизии Государственной аудиторской службы Украины”, – отметил он.
- 26 мая в музее Ивана Гончар в Киеве пятый Президент Украины Петр Порошенко вместе со своей супругой Мариной открыли выставку картин художников с украинскими корнями из семейной коллекции. Ранее Петра Порошенко вызывали в Госбюро расследований, как свидетеля по делу о контрабанде 43 картин.
- Около 16 часов спецназ ГБР силой вломился в музей Гончара и унес с собой оригиналы документов на картины.
- Позднее ведомство опубликовало официальное заявление по поводу событий в музее Гончара. В нем утверждается, что целью визита в музей было вручение Порошенко повестки о вызове на допрос, поскольку он якобы еще ни разу не явился в ГБР. Эта информация не является правдивой.