Сотрудники Службы безопасности Украины и полиции пришли с обысками в Национальный центр Александра Довженко.

Об этом в Facebook сообщил Иван Козленко, директор Национального центра.

По его словам, правоохранители проводят выемку документов.

На работе присутствуют работники центра.

Напомним, что сегодня Национальный центр Александра Довженко сообщил о наступлении состояния неплатежеспособности: средства предприятия иссякли. Центру нечем платить зарплаты и покрывать свои расходы. Ведь бюджетными средствами покрывается 70 % заработного фонда центра.

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По словам Ивана Козленко, обыски не связаны с сегодняшним заявлением о финансовом состоянии Центра.

“Расследуют уголовное дело по акту ревизии Государственной аудиторской службы Украины”, – отметил он.