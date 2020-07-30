СБУ будет инициировать экстрадицию боевиков Вагнера

Об этом в комментарии #Буквам сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
“Будем инициировать процесс экстрадиции задержанных в Украину”, – отметила Елена Гитлянская.
Накануне стало известно, что правоохранительные органы Беларуси задержали под Минском боевиков российской частной военной компании “Вагнер”.
В одном из санаториев вблизи Минска были задержаны 32 человека, еще один выявлен и задержан на юге страны.
Как известно, наемники ЧВК “Вагнера” принимали участие в военных действиях на Донбассе против украинских войск, о чем неоднократно сообщала Служба безопасности Украины. Также СМИ сообщали об участии “вагнеровцев” в боях в Сирии.
- Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил, что Киев может потребовать выдачи уроженцев Украины, задержанных в Беларуси вместе с другими боевиками российской частной военной компании “Вагнер”.
- В Беларуси в отношении задержанных боевиков российской частной военной компании “Вагнер” открыто уголовное дело по статье “подготовка терактов”.
- Ранее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что выявление боевиков “Вагнера” в Беларуси свидетельствует, что они могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране накануне президентских выборов.