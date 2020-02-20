Служба безопасности Украины устанавливает организаторов фейковой рассылки от имени Министерства здравоохранения об обнаружении коронавируса на территории страны.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Ранее министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая сообщила, что якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья по электронной почте был распространен фейк о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения коронавирусом.

Сейчас СБУ устанавливает обстоятельства рассылки этой информации.

“Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента”, — сообщили в спецслужбе.