Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Ранее министр охраны здоровья Зоряна Скалецкая сообщила, что якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья по электронной почте был распространен фейк о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения коронавирусом.
Сейчас СБУ устанавливает обстоятельства рассылки этой информации.
“Уже сейчас можно утверждать, что письмо было разослано с использованием одного из иностранных сервисов почтовых сообщений с подменой адреса отправителя. Сейчас специалисты Службы безопасности Украины исследуют телекоммуникационное оборудование Минздрава для выяснения всех обстоятельств инцидента”, — сообщили в спецслужбе.
- Сегодня самолет с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами прибыл в Харьков. На борту самолета авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи. Ранее лайнер прибыл в аэропорт “Борисполь” для дозаправки.
- В Новых Санжарах, что в Полтавской области, люди перекрыли дорогу и протестуют против того, чтобы туда привезли эвакуированных из китайского Уханя украинцев. Кроме того, в городе произошли стычки между полицией и протестующими.
- Президент Украины Владимир Зеленский осудил протесты в регионах против приема эвакуированных из Китая украинцев и заверил, что опасности нет.