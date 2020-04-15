Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила деятельность банды, которая причастна к 18 терактам в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группировкой руководил криминальный авторитет, ранее судимый житель временно оккупированного Крыма “Ариец”.

Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц. Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.

По данным СБУ, участники группировки причастны к около 18 террористическим актам в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минированию и поджогах жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди.

Во время обысков изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1700 патронов, гранаты, электронные и бумажные носители информации с ведомостями об объектах нападения и потерпевших. Также нашли около 200 000 гривен и 3000 евро, полученные преступным путем.

Открыто уголовное производство по ст. 258 УКУ (террористический акт). Главарям группировки объявили подозрения, их арестовали без права на залог.