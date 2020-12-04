Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении заказчика и организатора поджога автомобиля журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук.

Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Как сообщалось ранее, в ночь на 30 января 2020 на улице Кубийовича во Львове был совершен поджог авто журналистки. Впоследствии в Одессе задержали исполнителя преступления — 19-летнего жителя Хмельницкого.

В феврале стало известно, что к организации поджога может быть причастен 43-летний майор полиции Львовской области.

17 августа оперативники СБУ установили местонахождение бывшего полицейского и во исполнение решения суда задержали его.

Теперь, когда расследование завершено, следствие заявляет, что полицейский действовал по заказу местного контрабандиста.

“Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем. Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за “работу” и предоставил необходимую информацию по авто журналистки. В ночь на 30 января 2020 мужчина совершил поджог транспортного средства”, — отметили в СБУ.

Помимо прочего, СБУ заявляет о том, что заказчик и исполнитель совершали аналогичные преступления и ранее.

Сейчас дело направлено в суд. Фигурантов обвиняют в поджоге, осуществленном в связи с профессиональной деятельностью жертвы.