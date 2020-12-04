Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.
Как сообщалось ранее, в ночь на 30 января 2020 на улице Кубийовича во Львове был совершен поджог авто журналистки. Впоследствии в Одессе задержали исполнителя преступления — 19-летнего жителя Хмельницкого.
В феврале стало известно, что к организации поджога может быть причастен 43-летний майор полиции Львовской области.
17 августа оперативники СБУ установили местонахождение бывшего полицейского и во исполнение решения суда задержали его.
Теперь, когда расследование завершено, следствие заявляет, что полицейский действовал по заказу местного контрабандиста.
“Он действовал по заказу львовянина, который подозревается в организации масштабных контрабандных схем. Полицейский подобрал исполнителя, передал ему деньги за “работу” и предоставил необходимую информацию по авто журналистки. В ночь на 30 января 2020 мужчина совершил поджог транспортного средства”, — отметили в СБУ.
Помимо прочего, СБУ заявляет о том, что заказчик и исполнитель совершали аналогичные преступления и ранее.
Сейчас дело направлено в суд. Фигурантов обвиняют в поджоге, осуществленном в связи с профессиональной деятельностью жертвы.
- Ранее Комитет министров Совета Европы выразил обеспокоенность из-за того, что за 20 лет после убийства журналиста Георгия Гонгадзе расследование дела еще не было завершено. Кроме того, комитет отметил, что эффективность расследования преступлений против журналистов в стране не выросла.