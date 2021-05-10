Правоохоронні органи України вирішили не розслідувати продаж серіалу “Папік”, який належить студії “Квартал-95”, російському телеканалу “СТС”, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю “СТС Медіа” та знаходиться під українськими економічними санкціями.

Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит видання “Українські Новини”.

“Служба безпеки України здійснює моніторинг ефективності застосованих санкцій шляхом виявлення схем та механізмів ухилення підсанкційними суб’єктами від застосованих обмежень. За необхідності вносить пропозиції щодо коригування обмежувальних заходів, ініціює скасування або продовження санкцій. Кримінальне провадження за вказаними Вами обставинами слідчими органів безпеки не здійснюється. Інша інформація відсутня”, – йдеться у відповіді.

Серіал “Папік” був знятий в Україні компанією “Студія Квартал-95” на замовлення телеканалу “1+1”. На минулому тижні серіал почали транслювати на російському телеканалі “СТС”.

Уточнимо, 14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів економічні санкції до деяких юридичних осіб, серед яких було ТОВ “СТС Медіа”. Телеканал “СТС” є російським федеральним телеканалом, що належить холдингу “СТС Медіа”. Проти “СТС Медіа” на 3 роки указом №184/2020 застосовані обмежувальні економічні заходи, зокрема обмеження торгових операцій та зупинення виконання економічних і фінансових зобов’язань.

Однак “Студія “Квартал 95” продала серіал “Папік” телеканалу “СТС” через шведську компанію Eccho Rights, яка протягом багатьох років є партнером студії, в обхід санкцій, що забороняють торгові операції “СТС” з українськими компаніям. В результаті “Квартал 95” за продаж прав на серіал “Папік” отримав “дохід від країни-агресора”, зазначають “Українські новини”.