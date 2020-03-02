Один из основателей "Украинского Кибер Альянса" (Ukrainian Cyber Alliance) Андрей Баранович (псевдо Шон Таусенд) заявил, что СБУ не занимается нацбезопасностью, а защищает деловую репутацию президента Зеленского.

Об этом Шон Таусенд написал в Facebook.

Напомним, утром 25 февраля у общественных активистов и соучредителей ОО “Украинский Кибер Альянс” Андрея Барановича, Александра Галущенко и Андрея Перевезия правоохранители провели обыски по месту регистрации. В “Киберальянсе” обыски связали с “политическим давлением”.

В Министерстве внутренних дел заявили, что следственные действия проводились по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы одесского аэропорта в октябре 2019 года.

“В суде по аресту имущества Ukrainian Cyber Alliance перерыв до пяти часов вечера… А пока немного хотелось бы поговорить о прокурорской логике. Они увидели у меня на странице фотографию из аэропорта Софии с зависшим (не взломанным, а именно зависшим) компьютером, думают что фотография сделана в аэропорту Борисполя, что было бы несложно проверить, если бы это хоть кого-то интересовало (хотя “Борисполь” в этот день не сообщал ни о каких сбоях) и это якобы свидетельствует о том, что я мог быть причастен к сбою Международном аэропорту Одессы (сами они 16 октября писали о сбое, а не взломе)” – написал Таусенд.

По его словам, СБУ провела осмотр страницы, и пришла к выводу, что ряд постов содержит неуважительные отзывы, а местами и “угрозы”, “величайшему лидеру современности”, а так же призывы выходить на митинги “направленные против президента”.

“Чтобы вы понимали, речь идёт о митингах в “День захисника України”, в которых принимала участие “Демократична Сокира”. То есть, Служба безопасности у нас занимается не национальной безопасностью, а, как сегодня сказал Вадим Колокольников, защищает деловую репутацию Зеленского. Если для СБ Украины – День защитника Украины, угроза, то я просто не знаю, что тут еще можно добавить”, – подчеркнул Шон Таусенд.