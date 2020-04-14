СБУ расследует инциденты, связанные с разведением сил на Донбассе, визитом Президента Зеленского в Оман и созданием "консультсовета" с боевиками как одно дело о госизмене.

Об этом сообщили активисты “Движения сопротивления капитуляции”.

Отмечается, что в январе текущего года активист движения Дмитрий Синченко обратился в Госбюро расследований с требованием открыть уголовное производство по факту возможной государственной измены (ч.1 ст. 111 УКУ) в связи утверждением текста “формулы Штайнмайера”. По решению суда производство было открыто.

Теперь Служба безопасности Украины приобщила к этому производству другие заявления Синченко о возможной государственной измене. В них говорится о таких фактах как:

отвод украинских войск с линии соприкосновения в районе нескольких населенных пунктов на Донбассе и его последствия;

визит Президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса Президента Андрея Ермака в Оман, их возможной встрече с высокопоставленными российскими чиновниками;

создание так называемого консультативного совета с представителями ОРДЛО.

Активист считает этот шаг логичным, поскольку эти инциденты являются “звеньями одной цепи”.

“Действия высшего государственного руководства как во внешней, так и во внутренней политике, свидетельствуют о том, что новая власть взяла курс на подписание капитуляции в войне с Россией. Это не просто “политические решения”. Я считаю, что эти действия имеют признаки преступления — государственной измены. И со мной вынуждены были согласиться и Суд, который обязал ГБР открыть производство, и Государственное бюро расследований, которое выполнило решение суда, и Служба безопасности Украины, которая осуществляет расследование”, — прокомментировал он.