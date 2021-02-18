Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Подозрение сообщено по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, объединены с умышленным убийством).

В СБУ отмечают, что Андрей Картаполов в январе-феврале 2015 года, занимая должность начальника Главного оперативного управления – заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, осуществлял планирование и координацию действий подразделений вооруженных сил государства-агрессора и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований по захвату города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Фото: СБУ

По мнению следователей СБУ, он действовал по предварительному сговору с другими лицами из числа руководства ВС РФ.

Кроме того, установлено, что в августе 2014 Андрей Картаполов совместно с другими представителями командования ВС РФ:

обеспечивал планирование и управление российскими подразделениями во время их вторжения на территорию Украины,

участвовал в организации вероломного убийства украинских воинов в Иловайске во время их выхода так называемым “зеленым коридором” под предоставленные “гарантии” руководства РФ,

обеспечивал дальнейшую вооруженную оккупацию других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

“Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. За совершение инкриминируемых преступлений Уголовным кодексом Украины предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы”, – сообщают в СБУ.