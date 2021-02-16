Об этом сообщили в пресс-служба СБУ.

“По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур”, – говорится в сообщении.

Подозрение объявлено под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). В частности, касательно последней статьи, то речь идет о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства и тому подобное.

Отмечается, что доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины.

Начиная с 2012 года через социальные сети, электронные СМИ и российские телевизионные каналы он способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций.

В частности, по данным СБУ, Шарий занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициатив и событиях на Востоке страны. Целью было – обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Такие противоправные действия Шария активно использовали российские СМИ, в частности, телеканалы основной пропагандистской государственной компании ВГТРК (“Россия 24”, “Россия 1”), телеканал Министерства обороны РФ “Звезда” и другие.

“Ко вниманию следствия были также приняты неоднократные заявления и обращения граждан и организаций о возможной антиукраинской деятельности блогера на основании распространяемых им материалов в сети интернет и выступлений на российских СМИ”, – добавили в СБУ.

На данный момент продолжаются следственные действия, продолжается документирование всех обстоятельств совершения преступления, и устанавливаются другие лица, которые способствовали или могут быть причастны к системной противоправной деятельности Шария.