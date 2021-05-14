Служба безпеки України (СБУ) завершила розслідування організації та вчинення обстрілу офісу каналу “112 Україна”, який стався у липні 2019 року.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У рамках досудового розслідування вдалося встановити, що обстріл будівлі телеканалу організував екснардеп Семен Семенченко.

“Усе це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради України. Цей теракт був використаний представниками держави-агресора у гібридній війні проти нашої країни. Для вчинення злочину фігурант залучив двох учасників підпорядкованого йому збройного формування”, – йдеться у заяві.

У СБУ заявили, що у червні 2019 року Семенченко, разом зі спільником, провів розвідку місцевості поблизу будівлі телеканалу. Спільники обирали оптимальний спосіб вчинення теракту, зокрема, шляхи відходу з місця злочину і наявність камер відеоспостереження.

Слідство з’ясувало, що Семенченко організував передачу грошей для придбання транспорту та інших засобів, необхідних для здійснення злочину.

Спочатку зловмисники планували придбати автомобіль, закласти в нього великий обсяг вибухівки та припаркувати його біля будівлі телеканалу й у визначений час підірвати.

“Натомість, для приховування осіб-виконавців та організатора, було прийнято рішення вчинити терористичний акт через обстріл будівлі телеканалу з протитанкового гранатомета”, – зазначили в СБУ.

Під час санкціонованих судом обшуків за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили й вилучили транспорт і засоби вчинення протиправних дій, які зловмисники використовували для вчинення теракту.

Зазначається, що фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Розв’язується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Що відомо про обстріл офісу каналу “112 Україна”?

13 липня 2019 року близько 4 години ранку в Києві невідомі обстріляли офіс телеканалу “112 Україна”, розташований на вулиці Дехтярівській.

Прибувши на місце події, поліціянти виявили пошкоджений фасад будівлі й оточили територію. На місці обстрілу знайшли тубус гранатомета, з якого здійснили обстріл. В результаті події ніхто не постраждав.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Зусилля правоохоронців були спрямовані на встановлення і затримання осіб, причетних до скоєння правопорушення. Всі зібрані матеріали передали до Служби безпеки України.