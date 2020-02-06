Служба безопасности Украины отрицает нарушения уголовного процессуального законодательства во время обысков в редакции программы "Секретные материалы" телеканала "1+1".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

В СБУ опровергли заявление “1+1” о глобальных обысках на телеканале. В спецслужбе отметили, что обыски проводились только на рабочих местах отдельных журналистов.

“Это законный способ получения доказательств во время расследования преступлений. В данной ситуации невозможно было получить доказательства через проведение других следственных действий. Следователи СБУ действовали исключительно в пределах действующего законодательства, на основании постановления следственного судьи”, – говорится в сообщении.

В СБУ также подчеркнули, что обыски никак не повлияли на телеэфир, а журналисты продолжают профессиональную деятельность. Поэтому действия следователей не могут расцениваться как давление на свободу слова.

Также в СБУ опровергли сообщения “1+1” о том, что журналистов обвиняют в записи разговоров Премьер-министра Алексея Гончарука.

“Следственные действия проводились в отношении отдельных министров Правительства, представителей Национального банка, правоохранительных органов и других лиц. Устанавливается причастность разных лиц и их роль в совершении этого преступления. Это не означает, что журналисты лично делали записи. Однако они могли быть привлечены к этому делу. Продолжается досудебное расследование”, – отметили в ведомстве.

Сотрудники спецслужбы планируют детально изучить изъятые компьютеры журналистов и провести экспертизы для обнаружения вероятно удаленной информации.

Как известно, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Народный депутат от “Слуги народа” Александр Ткаченко на встрече фракции с президентом Владимиром Зеленским признал, что записи прослушки премьера Алексея Гончарука находились на компьютерах телеканала “1+1”.

Метаданные аудиофайла прослушки Премьера Алексея Гончарука содержат фамилию журналиста телеканала “1+1” Евгения Куксина. Этот файл все еще находится на Telegram-канале “слуги народа” Александра Дубинского.