Бывшему первому заместителю главы Службы безопасности Украины Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом 27 января сообщила Служба безопасности Украины.

В частности, Нескромного подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статьей 348 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас Нескромного ищут для вручения подозрения и допроса.

Следствие установило, что Дмитрий Нескоромный совместно с сотрудником Антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили лишить жизни начальника ГУВБ СБУ Андрея Наумова.

В качестве доказательства СБУ обнародовало трехминутный разговор между Расюком и Нескромным. В ходе двух разговоров мужские голоса на аудиозаписи якобы планируют убийство и делятся результатами наблюдений за жертвой. Однако никаких имен и фамилии не озвучивали.

Мужчины на аудио обсудили, что исполнители якобы просят 30 тысяч долларов за выполнение убийства. Само убийство Наумова договорились готовить после рождественских праздников.

“По версии следствия основным мотивом преступления стало то, что Андрей Наумов был препятствием для возвращения Дмитрия Нескоромного на высокую должность в руководстве Службы, а также выступал против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ”, – говорится в сообщении.

Одного из фигурантов задержали при получении аванса за выполнение убийства. Сейчас Расюк находится под стражей, а Нескромного объявили в розыск.