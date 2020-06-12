Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.
“Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому “Дню РФ”, – говорится в сообщении.
Как известно,12 июня в России отмечается День России — в этот день в 1990 году она приняла декларацию о государственном суверенитете.
Стоит отметить, что в феврале 2014 года Россия оккупировала украинский Крым, а в апреле того же года российские войска вторглись на территорию украинского Донбасса. Война на востоке Украины продолжается по сегодняшний день.
- Ранее “ОПЗЖ” несмотря на агрессию РФ поздравила россиян с днем России.