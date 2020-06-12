Служба безопасности Украины "поздравила" страну-агрессора с Днем России, разместив возле диппредставительств РФ в нескольких городах Украины билборды с гербом контрразведки СБУ и патриотический мурал.

Об этом говорится на странице СБУ в Facebook.

“Возле российского посольства в Киеве и консульств в Одессе и Львове появились билборды с гербом контрразведки Службы безопасности Украины. А в Харькове – хороший патриотический мурал. Привет от СБУ к так называемому “Дню РФ”, – говорится в сообщении.

Как известно,12 июня в России отмечается День России — в этот день в 1990 году она приняла декларацию о государственном суверенитете.

Стоит отметить, что в феврале 2014 года Россия оккупировала украинский Крым, а в апреле того же года российские войска вторглись на территорию украинского Донбасса. Война на востоке Украины продолжается по сегодняшний день.