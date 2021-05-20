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СБУ отримала дозвіл на затримання нардепа Козака

Служба безпеки України (СБУ) отримала дозвіл на затримання народного депутата від “Опозиційної платформи - За життя” Тараса Козака.

Четверг, 20 мая 2021, 14:39

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що за клопотанням слідчого СБУ, погодженого Генеральним прокурором України, сьогодні, 20 травня, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання Козака.

Наголошується, що раніше слідчі СБУ оголосили його у розшук. Це відбулося після того, як Козаку було оголошено про підозру.

“Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором”, – йдеться у повідомленні.

Що відомо про підозру Медведчуку та Козаку?

11 травня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала підозру в держзраді народним депутатам від “Опозиційної платформи – За життя” Віктору Медведчуку та Тарасу Козаку.

Того ж дня відбувся брифінг, на якому очільниця ОГП та голова СБУ Іван Баканов повідомили, що Козака та Медведчука підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів на території Криму. Це пов’язано із трьома інцидентами, детальніше про які ми розповідали в матеріалі.

12 травня нардеп та кум Путіна Віктор Медведчук разом з Іллею Кивою та Вадимом Рабіновичем прийшли до Офісу генерального прокурора. Венедіктова спершу відмовилася їх прийняти, оскільки була зайнята важливою телефонною розмовою.

Пізніше Медведчук, спілкуючись з журналістами після візиту до Офісу генпрокурора, заявив, що підозру йому не вручили, але надали можливість ознайомитися із її текстом.

“Підозру, як нам сказали, направили вчора у Секретаріат ВР та за моєю адресою проживання”, – сказав Медведчук.

Водночас нардеп переконував, що ані у ВРУ, ані за його домашньою адресою отримано тексту підозри не було.

Офіс генпрокурора у своєму сповіщення наголосив, що повідомлення про підозру відбулося ще 11 травня. Відповідно, з того часу Медведчук є підозрюваним у справі, кажуть в Офісі.

Офіс також сповістив, що Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про дату судового засідання, де розглядатиметься відповідне клопотання, наразі невідомо. Воно має відбутися впродовж 72 годин після отримання ним відповідного клопотання.

За словами очільника Служби безпеки України Івана Баканова, народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Тарас Козак переховується на території Росії.

Щодо Медведчука в СБУ спершу заявляли, що він перебуває в Україні, але його шукають. Однопартієць Віктора Медведчука Ренат Кузьмін запевняв, що той перебуває в Україні й має намір доводити свою невинуватість.

“Опозиційна платформа – За життя” (ОПЗЖ) називала висування підозр Медведчуку та Козаку “помстою та розправою”.

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Теги: Виктор Медведчук, держзрада, СБУ, Тарас Козак

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