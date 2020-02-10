Об этом в интервью “Радио Свобода” рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

“Нам СБУ передали весь этот список на утверждение. У нас есть свои приоритеты, кого освобождать в первую очередь. Мы считаем, что сначала должны выйти наши соотечественники, получившие в российских судах наибольшие сроки – по 15-17 лет, совершенно дикие, за какую-то литературу. Там есть те, кто сидит под домашним арестом, подпиской о невыезде – они подлежат обмену уже в последнюю очередь, поскольку страдают гораздо меньше, чем сидящие в лагерях”, – заявил он.

При этом Джемилев подчеркнул, что в процессе рассматривается каждая фамилия.

“Так или иначе, когда весь наш обменный запас будет исчерпан, мы будем вынуждены требовать освобождения наших людей, наверное, уже на другой основе”, – пояснил Джемилев.