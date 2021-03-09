Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
“В Киевской области сотрудники СБУ задержали гражданина одной из стран Закавказья при получении международного почтового отправления из Испании. В нем, в середине бытового устройства, было скрыто примерно 0,5 кг кокаина”, – говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту производства о подозрении по ч. 1 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса.
Фото: СБУ
“Служба безопасности Украины выражает отдельную благодарность Гражданской Гвардии Королевства Испания за совместную работу в борьбе с международным наркотрафиком”, – отмечается в сообщении.
- В начале января Служба безопасности Украины предупредила контрабанду рекордной партии героина в страны Евросоюза.