Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Собрание акционеров назначено по адресу: г. Запорожье, Южное шоссе, 8.

“Правоохранители фиксируют возможные противоправные действия представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом “Мотор Сич”… Служба документирует факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение”, – говорится в сообщении.

Ранее Вячеслав Богуслаев, президент “Мотор Сичи”, заявил, что назначение собрания сопровождается многочисленными нарушениями законодательства.

“Ни Общество, ни я, как его акционер, ни другие акционеры – работники АО “Мотор Сич” не получили от указанных лиц никаких официальных сообщений о проведении этого собрания. В результате акционеры лишены законного права ознакомиться с материалами собрания, внести свои предложения к их повестки дня, выдвинуть свои кандидатуры в органы управления Общества и принять участие в решении других важных корпоративных вопросов “, – отметил Богуслаев.

По его словам, проведение этого собрания имеет целью устранить действующий совет директоров от руководства и получить над “Мотор Сич” контроль.