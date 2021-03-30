Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что правоохранители "занимаются" вопросом мэра Доброполье Андрея Аксенова, который победил на довыборах в Верховную Раду на 50 округе в Донецкой области.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос, почему не возбуждено уголовное дело против кандидата в народные депутаты во время заседания ВР, сообщают #Буквы.

К председателю СБУ относительно Аксенова обратился нардеп от “Европейской солидарности” Владимир Арьев.

“Целый председатель СБУ занимается разрисованными дверью и выбитыми стеклами. У вас нет других дел? У нас за несколько дней может принять присягу народного депутата гражданин Российской Федерации. Так может вы им займетесь? И подадите Зеленскому на отмену гражданства Украины”, – обратился к Баканову Арьев.

На это Баканов ответил, что в функционал СБУ входит “контрразведывательное обеспечение, в частности, во время массовых мероприятий”.

В то же время он добавил: “Занимаемся мы всеми”.

Впоследствии вопрос об Аксенове повторила нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская, спрашивая, открыли против него уголовное производство.

“Почему не было открыто уголовное дело: как человек в принципе был допущен к выборам?”, – сказала она.

“Аксенов. Все работают с Аксеновым, не переживайте. Я сразу ответил”, – сказал глава СБУ.