Об этом он заявил, отвечая на вопрос, почему не возбуждено уголовное дело против кандидата в народные депутаты во время заседания ВР, сообщают #Буквы.
К председателю СБУ относительно Аксенова обратился нардеп от “Европейской солидарности” Владимир Арьев.
“Целый председатель СБУ занимается разрисованными дверью и выбитыми стеклами. У вас нет других дел? У нас за несколько дней может принять присягу народного депутата гражданин Российской Федерации. Так может вы им займетесь? И подадите Зеленскому на отмену гражданства Украины”, – обратился к Баканову Арьев.
На это Баканов ответил, что в функционал СБУ входит “контрразведывательное обеспечение, в частности, во время массовых мероприятий”.
В то же время он добавил: “Занимаемся мы всеми”.
Впоследствии вопрос об Аксенове повторила нардеп от “Голоса” Соломия Бобровская, спрашивая, открыли против него уголовное производство.
“Почему не было открыто уголовное дело: как человек в принципе был допущен к выборам?”, – сказала она.
“Аксенов. Все работают с Аксеновым, не переживайте. Я сразу ответил”, – сказал глава СБУ.
- Довыборы в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области состоялись 28 марта. Андрей Аксенов на них набрал 65,6% голосов. Его выдвигала партия “Порядок”.
- Блогер Денис Казанский сообщил, что Аксенов был одним из организаторов так называемого референдума в 2014 году, организовывал его в поселке Новодонецкое, где тогда был председателем.