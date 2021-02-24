Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Эксперта” подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в государственной измене (ст. 111) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам (ст. 161).
“В рамках досудебного расследования следователи СБУ установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, YouTube-каналы) и отдельные блогеры. Они финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского “Первого канала” и агентства “News Front”, – говорится в сообщении.
Мужчину задержали. СБУ не разглашает его имя, но судя по опубликованному видео, речь идет о Юрии Дудкине, который выступал на пропагандистских телеканалах РФ, а также на каналах медиахолдинга, который связывают с Виктором Медведчуком.
“Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков”, – сообщают в СБУ.
По данным следствия, в информационной сфере человек совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны РФ.
- Ранее сообщалось, что 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.