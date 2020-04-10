Служба безопасности Украины предлагает продлить запрет российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" на три года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Отмечается, что предложение внес глава спецслужбы Иван Баканов в Совет национальной безопасности и обороны.

“Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что в сумме в период 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения в данных российских социальных сетях деструктивного контента. За это время в отношении владельцев антиукраинских сообществ на этих платформах было открыто около 100 уголовных дел.

Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.

Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.