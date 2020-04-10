Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
Отмечается, что предложение внес глава спецслужбы Иван Баканов в Совет национальной безопасности и обороны.
“Киберспециалисты Службы проанализировали, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. И это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что в сумме в период 2017-2020 годов СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения в данных российских социальных сетях деструктивного контента. За это время в отношении владельцев антиукраинских сообществ на этих платформах было открыто около 100 уголовных дел.
Как известно, в мае 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”. В списке юридических лиц, в частности, значатся компании “Яндекс” и “Яндекс.Украина”.
Кроме того, украинские Интернет-провайдеры запретили доступ пользователей к соцсетям “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также к сервису Mail.ru. Запрет был введен на три года.
- В декабре 2019 года заблокированные российские социальные сети вошли в топ-10 самых популярных сайтов в Украине. В частности, соцсеть “Одноклассники” заняла 5 место в рейтинге, российская поисковая система Yandex оказалась на 6 позиции, а “ВКонтакте” заняла 9 место.