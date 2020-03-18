Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом гаишник решил улучшить свое материальное положение.

“Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградской области. По замыслу злоумышленника, его сообщник должен был похитить судью по месту жительства в столице и насильно удерживать в одном из киевских гаражей. Сам же организатор через шантаж и запугивание хотел заставить жену потерпевшего – секретаря Верховного суда Украины – заплатить 300 000 долларов выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника”, – говорится в сообщении.

Правоохранители имитировали похищение “жертвы”.

Чтобы замести следы и избежать разоблачения, организатор приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области.

Задержали заказчика похищения на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения выкупа.

Начато производство по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Сейчас продолжаются следственные действия.

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