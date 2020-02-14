Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

По информации правоохранителей, житель одного из городов Кировоградской области занимался поиском киллера для убийства бывшей жены, с которой у него продолжаются судебные споры касательно выплаты алиментов и определения места жительства их общего ребенка. Женщина является сотрудницей Национальной академии СБУ.

Правоохранители сымитировали исчезновение и убийство женщины и от имени подставного киллера сообщили заказчику о выполнении задания. После того, как мужчина перечислил “киллеру” средства, сотрудники СБУ задержали его.

“Жизнь жены он оценил в одну тысячу долларов. Для реализации преступного замысла организатор убийства тщательно готовился и осуществлял меры конспирации. Для общения с исполнителем он использовал специально приобретенные средства связи, средства перечислял через банковские платежные системы”, — рассказали в спецслужбе.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.