Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Уточняется, что двое мужчин были задержаны на таможенном посту в международном аэропорту “Харьков”.
Оперативникам удалось установить, что подозреваемые пытались вывезти в Европейский Союз комплектующие к самолету под видом автомобильных запчастей.
Отмечается, что оба задержанных являются специалистами в области авиации. Они скупали узлы и агрегаты к реактивному учебному самолету Л-39.
“Злоумышленники вывозили комплектующие за пределы нашего государства с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом”, – говорится в сообщении.
В данный момент досудебное расследование продолжается.
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