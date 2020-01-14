Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный вывоз из страны запасных частей к авиационной военной технике.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Уточняется, что двое мужчин были задержаны на таможенном посту в международном аэропорту “Харьков”.

Оперативникам удалось установить, что подозреваемые пытались вывезти в Европейский Союз комплектующие к самолету под видом автомобильных запчастей.

Отмечается, что оба задержанных являются специалистами в области авиации. Они скупали узлы и агрегаты к реактивному учебному самолету Л-39.

“Злоумышленники вывозили комплектующие за пределы нашего государства с сокрытием от таможенного контроля и в дальнейшем использовали для проведения регламентных работ по обслуживанию этого типа самолетов за рубежом”, – говорится в сообщении.

В данный момент досудебное расследование продолжается.