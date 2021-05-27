У ніч з 27-го на 28 травня Служба безпеки України проведе планові антитерористичні навчання на кількох об'єктах комунального підприємства "Київський метрополітен".

Про це повідомляє пресслужба київського управління СБУ в Facebook.

Тренування пройдуть у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах київського метро за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади.

Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу.

“СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців”, – йдеться у повідомленні.

У Службі безпеки також зазначили, що всі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

У разі виявлення підозрілих предметів або отримання інформації про можливі диверсії громадян СБУ просить звертатися за телефоном гарячої лінії столичного управління Служби безпеки за номером (044) 253-06-71.