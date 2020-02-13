В Службе безопасности Украины призвали жителей столицы и Киевской области сохранять спокойствие во время масштабных антитеррористических учений, которые запланированы на 17-21 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Так, с 17 по 21 февраля координационная группа Антитеррористического центра при СБУ проведет масштабное антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области.

В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных Сил Украины и органов государственной власти.

“Служба безопасности Украины призывает жителей Киевщины во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам”, – отметили в пресс-службе.

В СБУ также порекомендовали соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрыво-опасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.