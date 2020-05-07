Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром в квартиру, в которой я проживаю вместе с женой и маленькой дочкой, пришли с обыском сотрудники СБУ. Что искали – не уточняли, но то, за чем, вероятно, пришли, не нашли”, – говорится в сообщении.

В комментарии информагентству “Интерфакс-Украина” в СБУ уточнили, что сегодня СБУ проводит более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

“Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма”, – цитирует издание источник.

Сам Верланов рассказал, что при обыске в его доме сотрудники Службы безопасности изучили документы с электронных носителей и ничего не изъяли.

“Представители СБУ предъявили мне решение суда, а также моим адвокатам. Мы с ним ознакомились. Учитывая тайну следствия, я не могу озвучивать суть предъявленного”, – рассказал он в комментарии изданию Lb.ua.

По его словам, “сам обыск проходил достаточно корректно”.

“В итоге у меня ничего не изъяли. Искали документы, флешки, телефоны, гаджеты. Я, моя жена и ребёнок предоставили свои айпады, показали телефоны. Следователь просмотрел фотографии, телефонные книжки. Все фиксировали на камеру. Возможно, они покажут какие-то куски видео процесса обыска. Пусть это делают. Ничего не забрали, хотя у меня были разные документы. В результате, в протоколе, который я подписал, есть вступительная часть, а в следующем разделе написано, что ничего не изъято”, – добавил он.

Кроме того, Верланов считает, что причины обыска связаны с его увольнением.