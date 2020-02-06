Одновременно с обысками в редакции "1+1" правоохранители провели следственные действия по месту жительства двух журналистов и бывшего сотрудника телеканала.

Об этом сообщает программа новостей “1+1” ТСН.

Как сообщалось ранее, в среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины нагрянула с обысками в здание по улице Куреневской, 18 в Киеве, где располагается редакция спецпроекта “Гроші” телеканала “1+1″. В Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем. Речь идет о прослушке заседания премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

О проведении обысков дома у журналистов сообщал и бывший сотрудник телеканала, нардеп Александр Дубинский. По его словам, эти журналисты не имеют отношения к прослушке.

По словам руководителя департамента журналистских проектов Максима Шиленко, это Денис Данько, Евгений Куксин и Александр Низовцев. При этом он отметил, что Низовцев “не работает на “1+1″ давно”.

Что касается Данько и Куксина, именно их рабочие места сотрудники СБУ должны были осмотреть согласно постановлению и компьютеры, которые были изъяты во время обысков, находились в их пользовании.

Нардеп Александр Дубинский опубликовал в Facebook фото обысков в квартире одного из журналистов.

“Сотрудники СБУ ищут записи Гончарука в детской комнате у бывшего сотрудника “1+1”, — подписал нардеп.

Ранее сообщалось, что журналист Евгений Куксин, на рабочем месте которого проводились обыски, связал их с расследованием дела о так называемых “пленках Гончарука” — попавших в Сеть записях, сделанных во время рабочего совещания премьера, повесткой дня которого был вопрос о том, каким образом на пальцах объяснить несведущему в вопросах экономики президенту Зеленскому действия Кабмина и НБУ в монетарной политике. Указанные записи, как известно, распространял непосредственно Александр Дубинский. Фотографы #Букв запечатлели переписку нардепа от фракции “Слуги народа”, бывшей журналистки телеканала “1+1” Ольги Смаглюк-Василевской, в которой она отказалась помочь своему коллеге Александру Дубинскому разгонять новость о прослушке Премьер-министра Алексея Гончарука.

“1+1” связывает обыски, которые сегодня проводит СБУ, с деятельностью программы “Гроші”. Ее ведущим был нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский. Об этом идет речь в официальном заявлении 1+1media. Однако в Службе безопасности Украины подтвердили, что обыски на телеканале “1+1” связаны с делом о создании и хранении аудиофайлов, полученных незаконным путем.