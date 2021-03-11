Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по разоблачению аферы по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов. Речь идет о сети, которую связывают с главой политсовета партии "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком.

#Буквы собрали всю имеющуюся информацию об этой спецоперации.

Что разоблачила СБУ?

Вечером четверга спецслужба проинформировала о разоблачении масштабной аферы с “теневой” реализацией некачественных нефтепродуктов.

“Правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах”, — заявили в СБУ.

Убытки оценили в 240 млн гривен. Расследование ведется сразу по 4 статьям Уголовного Кодекса:

ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем)

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением)

ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В рамках расследования было проведено более 140 обысков, информирует Офис генпрокурора.

“В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления”, — отметили в ведомстве.

Правоохранители совместно с налоговиками и работниками Гоструда и Госпродпотребслужбы собирают доказательства и данные касательно преступления.

Что это за сеть?

На фото, предоставленных Офисом генпрокурора, можно заметить отметки на форме работников АЗС, напоминающие логотип сети АЗС GLUSKO. Эта сеть насчитывает более 100 АЗС по Украине и 6 нефтебаз, которые были выкуплены у российской “Роснефть” после ее выхода с украинского рынка.

“Глуско” является дочерней компанией швейцарской Glusco Energy S.A., которая, в свою очередь, входит в группу Proton Energy Group S.A.

Руководителем последней является израильский бизнесмен Нисан Моисеев, которого СМИ связывают с Виктором Медведчуком.

Что говорят в СНБО?

На брифинге по итогам заседания СНБО Данилова спросили, связаны ли эти обыски на объектах Glusco с санкциями против Медведчука.

Прямого ответа на вопрос Данилов не дал, однако заявил: