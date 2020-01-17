Об этом сообщает национальное агентство “Укринформ”.

Отмечается, что во время обысков работа аэропорта проходит в штатном режиме.

“Уголовное дело было возбуждено еще в 2015 году в отношении еще прежнего руководства аэропорта. Данное дело вызывает больше вопросов чем ответов. События, о которых идет речь, имели место в 2017 году, но дело возбуждено в 2015 году. Где логика, как можно в 2015 году возбудить дело о событиях, которые состоятся в 2017 году? Обыск проходит в законном русле, без злоупотреблений и нарушений. Аэропорт работает в штатном режиме”, – рассказал глава юридического отдела городского совета Запорожья Валерий Зломинога.

По словам чиновника, обыски проходят в рамках расследования правонарушений, которые предусмотрены ст. 191, 364, 366 УК Украины (присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, злоупотребление властью и служебным положением; служебный подлог).

“Будет проведен анализ документов, которые выдавались следователями на месте, и предоставим выводы относительно того, с чем мы согласны, а с чем нет. Предполагаем, что наиболее интересуются строительством нового терминала”, – говорит он.

Уточняется, что на самом предприятии не комментировали ситуацию с обысками и порекомендовали обращаться в городской совет.