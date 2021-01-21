Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала” в Facebook.
“В главном офисе ЗАО “АК “Киевводоканал” проходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству”, – говорится в сообщении.
“Киевводоканал” пообещал обнародовать детали следственных действий в ближайшее время.
На данный момент в СБУ Киева деталей не рассказывают.
- Ранее Служба безопасности Украины во Львове заблокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Установлено, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.