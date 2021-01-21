В четверг, 21 января, в главном офисе ЗАО "АК "Киевводоканал" проходят следственные действия под руководством Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба “Киевводоканала” в Facebook.

“В главном офисе ЗАО “АК “Киевводоканал” проходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству”, – говорится в сообщении.

“Киевводоканал” пообещал обнародовать детали следственных действий в ближайшее время.

На данный момент в СБУ Киева деталей не рассказывают.