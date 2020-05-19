Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту совершения представителями украинской делегации на переговорах в Минске государственной измены.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции “Европейская Солидарность” Владимир Вятрович.

“СБУ наконец открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены “отдельными представителями украинской делегации” на переговорах в Минске”, — написал он.

Также нардеп опубликовал ответ спецслужбы на него депутатское обращение, в котором сообщается:

“Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены”.

Нардеп отметил, что под “отдельными представителями” имеются в виду глава Офиса Президента Андрея Ермака и второй Президент Украины Леонид Кучма, указанные в его обращении.