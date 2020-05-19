Об этом сообщил в Facebook народный депутат фракции “Европейская Солидарность” Владимир Вятрович.
“СБУ наконец открыла уголовное производство по факту совершения государственной измены “отдельными представителями украинской делегации” на переговорах в Минске”, — написал он.
Также нардеп опубликовал ответ спецслужбы на него депутатское обращение, в котором сообщается:
“Главным следственным управлением СБ Украины 6 мая 2020 года в Единый реестр досудебных расследований внесены ведомости о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, по факту совершения отдельными представителями украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях государственной измены”.
Нардеп отметил, что под “отдельными представителями” имеются в виду глава Офиса Президента Андрея Ермака и второй Президент Украины Леонид Кучма, указанные в его обращении.
- Как сообщалось ранее, Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”. Документ подписали второй президент Украины Леонид Кучма и глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- В связи с этим граждане выступили с требованием немедленно отозвать подписи украинской стороны. Петиция с этим требованием собрала более 28 тысяч подписей.
- Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию. Он заявил, что отзыв подписей невозможен.