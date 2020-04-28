Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Также в связи с распространением фейков заблокировано более 2 тысяч сообществ в интернете с общей аудиторией около 900 тысяч пользователей.

При этом 11 агитаторов распространяли фейки по заданию из России. Они “работали” в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком и Конотопе.

“Относительно них СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины)”, – отметили в СБУ.

По материалам СБУ полицией составлено уже более 10 административных протоколов за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила больше 200 людей, распространявших фейки о коронавирусе.