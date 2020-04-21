Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“За период действия карантинных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила уже 207 интернет-агитаторов, которые распространяли различные фейки о коронавирусе. Также заблокировано более 2000 интернет-сообществ с общей аудиторией 800 тысяч пользователей. Информацию о 197 выявленных агитаторах СБУ направила в Нацполицию. Половина нарушителей уже привлечена к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка”, – сказано в сообщении.

При этом в спецслужбе подчеркивают, что 10 из 207 распространителей фейков действовали по заданиям из России. В отношении них начаты уголовные производства по статьям “насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти” и “действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины”.

Уточняется, что агитаторы были обнаружены в Киеве, Львове, Днипре, Полтаве, Херсоне и Кропивницком.

При этом в Кировоградской области работала целая сеть антиукраинских агитаторов, которые одновременно с распространением фейков о коронавирусе также вербовали граждан Украины в террористические организации “Л/ДНР”. По этому дела СБУ открыла производство по статье “создание террористической группы”.

В свою очередь агитатор с Полтавской области администрировал больше 10 сообществ в социальных сетях, где размещал деструктивные материалы о пандемии коронавируса, а также призывы к изменению государственных границ Украины.