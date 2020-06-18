Об этом сообщила пресс-служба СБУ

Уточняется, что финансовую сделку организовывали должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны, действуя по предварительному сговору с частными фирмами.

“В ходе выполнения подрядных строительных работ чиновники подписывали акты выполненных работ за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки. Несмотря на это, они перечисляли бизнесменам бюджетные средства, часть из которых присваивали”, – сказано в сообщении.

Аудиторская служба провела проверку строительства казарм в одном из военных городков в Черноморском. В результате было выявлено невыполнение работ на сумму больше 11 миллионов гривен.

“Правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях коммерческой структуры, административном здании МО Украины, по месту строительства казарм и адресам проживания пятерых фигурантов уголовного производства. Во время следственных действий изъяты доказательства, в том числе документация, которые подтверждают аферу с бюджетными средствами”, – говорится в сообщении.

Организатору схемы объявлено подозрение. Он обвиняется в присвоении имущества.