Covid-19 Украина

обновлено 03.26.2020 в 18:03

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СБУ разоблачила хакеров, обокравших банковские счета на 20 млн гривен

Правоохранители разоблачили хакерскую группировку, обворовывавшую банковские счета с помощью вредоносного программного обеспечения.

Четверг, 26 марта 2020, 17:59

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Как установили правоохранители, хакеры с помощью электронных писем рассылали банковским клиентам вредоносное программное обеспечение, которое давало несанкционированный доступ к системе “Клиент-банк”. Злоумышленникам удалось завладеть суммой свыше 20 млн гривен.

“Затем средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили деньги. По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляют более 20 миллионов гривен”, – рассказали в СБУ.

Отмечается, что в ходе более 30 санкционированных обысков было изъято серверное и компьютерное оборудование, мобильные терминалы, банковские карты и документы.

Фото: СБУ

“Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений”, – заявили в службе.

Кроме того, одному из фигурантов дела уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, еще двоих отправили под круглосуточный домашний арест. В отношении других подозреваемых идет рассмотрение ходатайств.

  • Ранее сообщалось, что исследователи нашли способ украсть данные с компьютеров без возможности подключения к другим устройствам, используя яркость ЖК-дисплея.
Теги: СБУ, хакеры

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