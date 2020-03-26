СБУ разоблачила хакеров, обокравших банковские счета на 20 млн гривен

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Как установили правоохранители, хакеры с помощью электронных писем рассылали банковским клиентам вредоносное программное обеспечение, которое давало несанкционированный доступ к системе “Клиент-банк”. Злоумышленникам удалось завладеть суммой свыше 20 млн гривен.

“Затем средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили деньги. По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляют более 20 миллионов гривен”, – рассказали в СБУ.

Отмечается, что в ходе более 30 санкционированных обысков было изъято серверное и компьютерное оборудование, мобильные терминалы, банковские карты и документы.

Фото: СБУ

“Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений”, – заявили в службе.

Кроме того, одному из фигурантов дела уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, еще двоих отправили под круглосуточный домашний арест. В отношении других подозреваемых идет рассмотрение ходатайств.