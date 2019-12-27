Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации спецслужбы, хищение средств было предотвращено при проведении дноуглубительных работ.

Правоохранителям удалось установить, что при приобретении строительных услуг чиновники предоставили преимущество одной из иностранных компаний.

“В данный момент происходят следственные действия в помещениях ГП “Администрация морских портов Украины”, его филиях и по месту проживания чиновников учреждения в Киеве, Одессе и Одесской области”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что по делу начато расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью).