Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Уточняется, что преступная группа была создана криминальным авторитетом по прозвищу “Князь”, которого раньше судили за убийство.

Правоохранители заявили, что группа имела четкую структуру и совершала преступления насильственного и экономического характера. Также в состав группировки входили бывшие правоохранители.

“СБ Украины проводит следственные действия для задержания других участников группировки, в том числе лидера, который руководил деятельностью ОПГ из-за рубежа. Также следователи изучают материалы, которые могут связывать противоправную деятельность группировки “Князя” с другими резонансными преступлениями в регионе”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что по местам жительства подозреваемых уже было проведено 27 обысков. При этом правоохранители уже изъяли 8,4 миллиона гривен, 170 тысяч долларов и 40 тысяч евро, оружие и боеприпасы, а также средства связи.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям “разбой”, “незаконное лишение свободы или похищение человека”, “незаконное завладение транспортным средством” и “вымогательство”.