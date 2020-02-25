Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“В состав одной из организованных групп входили три лица. Они требовали от столичного бизнесмена 1 миллион 650 тысяч долларов США. В такую сумму преступники оценили “помощь” в назначении его на должность Главы Житомирской областной государственной администрации. При этом они ссылались на связи в Кабинете министров Украины и Офисе Президента”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что подозреваемые были задержаны при передаче первой части денег в размере 550 тысяч американских долларов.
“По ходу досудебного расследования сотрудники СБ Украины получили информацию, что на бизнесмена с похожим предложением “вышел” мужчина, который представился военным генералом в отставке. Преступник, хвастаясь якобы связями с руководителем Офиса Президента, Премьер-министром и Президентом Украины, предложил коммерсанту за 3 миллиона долларов США возглавить Николаевскую облгосадминистрацию. Преступник был задержан в киевском ресторане во время получения 350 тысяч американских долларов”, – сказано в сообщении.
Все фигуранты задержаны в рамках начатого уголовного дела.
- Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.