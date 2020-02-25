Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“В состав одной из организованных групп входили три лица. Они требовали от столичного бизнесмена 1 миллион 650 тысяч долларов США. В такую сумму преступники оценили “помощь” в назначении его на должность Главы Житомирской областной государственной администрации. При этом они ссылались на связи в Кабинете министров Украины и Офисе Президента”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемые были задержаны при передаче первой части денег в размере 550 тысяч американских долларов.

“По ходу досудебного расследования сотрудники СБ Украины получили информацию, что на бизнесмена с похожим предложением “вышел” мужчина, который представился военным генералом в отставке. Преступник, хвастаясь якобы связями с руководителем Офиса Президента, Премьер-министром и Президентом Украины, предложил коммерсанту за 3 миллиона долларов США возглавить Николаевскую облгосадминистрацию. Преступник был задержан в киевском ресторане во время получения 350 тысяч американских долларов”, – сказано в сообщении.

Все фигуранты задержаны в рамках начатого уголовного дела.