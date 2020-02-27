Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“В Донецкой области сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили пропагандистку, которая действовала в интересах так называемой “ДНР”. По данным следствия органов безопасности, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент. В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны”, – сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленница популяризировала террористов “ДНР/ЛНР” и призывала к “отделению” Юго-Восточных областей Украины.
Точно так же действовала и жительница города Конотопа в Сумской области, которая агитировала за так называемую “Новороссию” в социальных сетях и призывала к созданию “Сумской народной республики”.
У подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Им были предъявлены обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины.
- Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.