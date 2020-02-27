Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“В Донецкой области сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили пропагандистку, которая действовала в интересах так называемой “ДНР”. По данным следствия органов безопасности, жительница Мариуполя регулярно размещала на персональных страницах одной из запрещенных социальных сетей сепаратистский контент. В публикациях в частности содержались призывы к нарушению конституционного строя и территориальной целостности нашей страны”, – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленница популяризировала террористов “ДНР/ЛНР” и призывала к “отделению” Юго-Восточных областей Украины.

Точно так же действовала и жительница города Конотопа в Сумской области, которая агитировала за так называемую “Новороссию” в социальных сетях и призывала к созданию “Сумской народной республики”.

У подозреваемых были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность. Им были предъявлены обвинения по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины.